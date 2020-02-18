Владимирские пожарные спасли из задымленной квартиры человека
И эвакуировали из дома 15 жильцов
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Сегодня - 18 февраля - в 15.55 пожарным сообщили о том, что из окна на 7 этаже многоквартирного дома на улице Тракторной во Владимире идет черный дым. Прибыв на место, сотрудники МЧС установили: горит мебель в квартире на площади 3 квадратных метра.
Из задымленной комнаты был спасен один человек, с верхних этажей эвакуировано 15 жильцов. Пламя потушили за несколько минут.
На месте работали 21 человек и 7 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU