2020-02-18T17:44:05+03:00
Происшествия

Владимирские пожарные спасли из задымленной квартиры человека

И эвакуировали из дома 15 жильцов
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Сегодня - 18 февраля - в 15.55 пожарным сообщили о том, что из окна на 7 этаже многоквартирного дома на улице Тракторной во Владимире идет черный дым. Прибыв на место, сотрудники МЧС установили: горит мебель в квартире на площади 3 квадратных метра.

Из задымленной комнаты был спасен один человек, с верхних этажей эвакуировано 15 жильцов. Пламя потушили за несколько минут.

На месте работали 21 человек и 7 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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