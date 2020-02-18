Судогодца лишили свободы на 5 лет за кражу оград с кладбища

18 Февр. 2020 2020-02-18T17:33:42+03:00

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Вынесен приговор жителю Судогодского района, его признали виновным в совершении 14 преступлений. По данным прокуратуры Владимирской области, с конца декабря 2017 года по октябрь 2018 мужчина приезжал ночью на Улыбышевское кладбище и искал захоронения, ограждения которых были с металлическими цепями. С помощью специальных ножниц он отрезал цепи и сдавал в пункт приема лома.

Пострадавшими признали 50 человек, сумма общего ущерба составила 300 тысяч рублей.

Суд назначил мужчине 5 лет исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU