2020-02-18T17:37:00+03:00
Общество

Александровская прокуратура запретила ввозить в район московский мусор

Компания "Экоресурс" оспорила запрет в Арбитражном суде
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Александровская городская прокуратура провела проверку соблюдения закона при вывозе отходов на полигон около деревни Машково - знаменитую "александровскую свалку", куда самосвалами возят московский мусор. С 1 января вывозом и захоронением отходов на этой свалке занимается ООО "Экоресурс".

Как выяснила прокуратура, на полигон действительно в большом количестве завозится мусор из московского региона от партнеров-контрагентов компании. Это нарушает законодательство Владимирской области, так как Территориальной схемой обращения с отходами на территории региона (с учетом корректировки), утвержденной департаментом природопользования областной администрации, прием отходов из других субъектов Российской Федерации на территорию Владимирской области в целях их размещения не предусмотрен.

Прокурор города Александрова направил генеральному директору ООО "Экоресурс" предостережение о недопустимости нарушения требований федерального законодательства и требование прекратить нарушение закона. Однако компания и не подумала подчиниться, ввоз московского мусора был продолжен.

Прокурор опять направил генеральному директору ООО «Экоресурс» представление об устранении нарушений законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления. В ответ акт прокурорского реагирования был обжалован компанией в Арбитражном суде Владимирской области. Слушание назначено на 12 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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