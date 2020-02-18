В Гусь-Хрустальном водитель сбил девушку и скрылся с места ДТП

18 Февр. 2020 2020-02-18T17:14:11+03:00

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17 февраля 2020 года около 20.00 в Гусь-Хрустальном водитель автомобиля «Фольксваген» сбил девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С места ДТП водитель скрылся, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области. Пострадавшую девушку с ушибами госпитализировали.

Через несколько часов предполагаемого виновника ДТП, 39-летнего мужчину, зарегистрированного в Липецкой области, задержали при содействии коллег из Рязанской области. В отношении водителя составили протокол об административном правонарушении за оставление места ДТП.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU