Ушёл из жизни Валерий Михайлович Скорик

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:07:37+03:00

В 2006–2013 годах он возглавлял департамент развития предпринимательства и торговли

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18 февраля 2020 года на 67 году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Валерий Михайлович Скорик, в 2006-2013 годах возглавлявший департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг.

Валерий Скорик родился 14 февраля 1954 года в Воронежской области. Закончил Воронежский государственный университет по специальности "радиофизика и электроника". Трудовую деятельность начал в 1977 году инженером лаборатории №25 Всесоюзного научного исследовательского института синтетических смол во Владимире, затем работал секретарём комитета ВЛКСМ ГПТУ-9. В 1979-1987 годах работал на "Точмаше". В областной администрации начал работать в 1994 году.

Валерий Михайлович обладал большими организаторскими способностями, профессионализмом, требовательностью, огромной работоспособностью, глубокими знаниями социально-экономических проблем, что позволило ему многое сделать на благо Владимирской области и её жителей.

Отпевание Валерия Скорика состоится в четверг, 20 февраля, в 12.00 в храме Михаила Архангела на Студёной горе.

ИСТОЧНИК KP.RU