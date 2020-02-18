В Муроме нетрезвый мужчина без прав угнал авто у своей подруги

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:59:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего ранее судимого безработного местного жителя. По данным УМВД по Владимирской области, вечером 2 января сотрудники ДПС остановили автомобиль "Шкода", который вилял на дороге. Выяснилось, что у мужчины за рулем не было водительского удостоверения, плюс к этому - он выпил.

Полицейские установили: пару часов назад мужчина проводил время в компании знакомых, среди которых была 42-летняя владелица авто. Когда женщина отвлеклась, задержанный украл ключи и отправился кататься. По факту угона заведено уголовное дело, составлен административный протокол за управление без прав.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU