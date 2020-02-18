2020-02-18T12:59:50+03:00
Происшествия

В Муроме нетрезвый мужчина без прав угнал авто у своей подруги

Задержанный украл ключи и отправился кататься по городу
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего ранее судимого безработного местного жителя. По данным УМВД по Владимирской области, вечером 2 января сотрудники ДПС остановили автомобиль "Шкода", который вилял на дороге. Выяснилось, что у мужчины за рулем не было водительского удостоверения, плюс к этому - он выпил.

Полицейские установили: пару часов назад мужчина проводил время в компании знакомых, среди которых была 42-летняя владелица авто. Когда женщина отвлеклась, задержанный украл ключи и отправился кататься. По факту угона заведено уголовное дело, составлен административный протокол за управление без прав.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ушёл из жизни Валерий Михайлович Скорик
ВТБ Капитал вновь занял лидирующие позиции на инвестиционно-банковском рынке по версии исследования Global Finance
Количество клиентов Family Office ВТБ выросло в полтора раза
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Subaru со скидкой до 6%
В Муроме нетрезвый мужчина без прав угнал авто у своей подруги
В машине у 18-летнего жителя Лакинска нашли марихуану
Игорь Каверзин покинул пост председателя комитета по туризму
Во Владимире 21-летний педофил частично признал вину
В поселке Красное Эхо из-за окурка 13 человек остались без крыши над головой
7 новых автомобилей получили отделения скорой помощи Владимирской области
Золотой вкус "Продэкспо"
Во Владимирской области в этом году отремонтируют 53 километра автомобильных дорог
Во Владимире шесть школ закрыли на карантин из-за ОРВИ
В Муроме третью неделю ищут 34-летнюю женщину
Вечер 14 февраля владимирцы провели за просмотром романтики и экшена
Владимирские самбистки отличились на всероссийском турнире памяти Владимира Анисимова
ВТБ пенсионный фонд прошел стресс-тестирование Банка России с результатом 99,9%
ВТБ Лизинг и Группа «М.Видео-Эльдорадо» заключили сделку на 50 автомобилей Ford Transit
Уникальная выставка работ двух гусевских художников представлена в Музее хрусталя имени Мальцовых.
Услугами центров здоровья воспользовалось более 31 тысячи жителей Владимирской области
Ковровчанин выиграл «бронзу» первенства России по политалону
У футболистов владимирского «Торпедо» стартовал учебно-тренировочный сбор
Судебные приставы арестовали имущество свинокомплекса в микрорайоне Лесном