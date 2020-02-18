В машине у 18-летнего жителя Лакинска нашли марихуану
Парень признался, что изготовил наркотик для себя
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Возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Лакинска. По данным УМВД по Владимирской области, его остановили на машине на трассе М-7 "Волга". В салоне полицейские нашли вещество растительного происхождения и отправили на экспертизу: это была марихуана массой 13 граммов.
Парень признался, что изготовил наркотик самостоятельно для личного пользования. Вину признал. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU