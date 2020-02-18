Игорь Каверзин покинул пост председателя комитета по туризму

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:33:34+03:00

С ним не был продел контракт

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17 февраля с поста председателя комитета по туризму администрации Владимирской области был уволен Игорь Каверзин. Пресс-служба администрации области сообщает, что с ним не был продлен контракт.

Игорь Каверзин проработал в должности председателя комитета чуть более года, руководителем структуры он был назначен 25 января 2019 года. Ранее этот пост занимала Елена Перескокова, покинувшая кресло главы комитета после осенних выборов губернатора Владимирской области.

Игорь Каверзин родился 1 января 1981 года в поселке Добчур Братского района Иркутской области. В 2003 году окончил Братский госуниверситет по специальности «Прикладная информатика в экономике». В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование социально-экономического развития муниципального образования на основе многомерных моделей во Владимирском госуниверситете». В 2007-15 годах – ректор Владимирского института бизнеса. В 2016-17 годах – заведующий кафедрой «Событийный туризмы» Владимирского института турима и гостеприимства. С марта 2018 года – ректор Международной академии развития туриндустрии. Ссентября 2018 - руководитель лаборатории событийного туризма Российского государственного унирверситета туризма и сервиса.

Кандидат экономических наук, профессор Российской академии естествознания, автор более 200 трудов по экономике, менеджменту, маркетингу и PR, развитию туризма и гостеприимства. Сертифицированный бизнес-тренер Академии менеджмента Адизеса (США).

ИСТОЧНИК KP.RU