Во Владимире 21-летний педофил частично признал вину

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:23:38+03:00

На улице он напал на двух школьниц

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего молодого человека. Его обвинили в иных действиях сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетних.

По данным Следственного комитета, 6 ноября 2019 года на территории школы № 25 города Владимира молодой человек напал на 15-летнюю девушку. Школьница стала сопротивляться, и парень убежал. 12 ноября 2019 года в районе проспекта Строителей он также набросился на несовершеннолетнюю.

Вину он признал частично. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU