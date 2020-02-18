Во Владимире 21-летний педофил частично признал вину
На улице он напал на двух школьниц
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего молодого человека. Его обвинили в иных действиях сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетних.
По данным Следственного комитета, 6 ноября 2019 года на территории школы № 25 города Владимира молодой человек напал на 15-летнюю девушку. Школьница стала сопротивляться, и парень убежал. 12 ноября 2019 года в районе проспекта Строителей он также набросился на несовершеннолетнюю.
Вину он признал частично. Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU