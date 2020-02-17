7 новых автомобилей получили отделения скорой помощи Владимирской области

17 Февр. 2020 2020-02-17T17:48:50+03:00

В 2020 году Станции скорой медицинской помощи Владимира поставят еще три авто

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Станция скорой медицинской помощи города Владимира и отделения Владимирской области получили 7 автомобилей класса «В» и «С». Транспорт закуплен за счет федерального бюджета в конце 2019 года. На днях он вышел на линии.

Так, в парке Областной клинической больницы стало больше на два реанимобиля, Станции скорой помощи во Владимире - на одно авто. Также по одной машине получили Станции Петушинского, Юрьев-Польского, Собинского и Уршельского районов.

В 2020 году Станции скорой медицинской помощи Владимира за счет областного бюджета будет поставлено еще три автомобиля класса «В». На эти цели выделено 12 млн рублей.

Кроме того, в текущем году региональная служба скорой медицинской помощи дополнительно получит два автомобиля класса «С» для доставки пострадавших в ДТП в травмцентры. Еще 11 авто будут использоваться при оказании первичной медико-санитарной помощи пациентам на дому. Также два автомобиля будут поставлены Городской больнице №6 г. Владимира и Собинской районной больнице для транспортировки пациентов в гемодиализные центры.

ИСТОЧНИК KP.RU