2020-02-17T17:48:50+03:00
Общество

7 новых автомобилей получили отделения скорой помощи Владимирской области

В 2020 году Станции скорой медицинской помощи Владимира поставят еще три авто
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Станция скорой медицинской помощи города Владимира и отделения Владимирской области получили 7 автомобилей класса «В» и «С». Транспорт закуплен за счет федерального бюджета в конце 2019 года. На днях он вышел на линии.

Так, в парке Областной клинической больницы стало больше на два реанимобиля, Станции скорой помощи во Владимире - на одно авто. Также по одной машине получили Станции Петушинского, Юрьев-Польского, Собинского и Уршельского районов.

В 2020 году Станции скорой медицинской помощи Владимира за счет областного бюджета будет поставлено еще три автомобиля класса «В». На эти цели выделено 12 млн рублей.

Кроме того, в текущем году региональная служба скорой медицинской помощи дополнительно получит два автомобиля класса «С» для доставки пострадавших в ДТП в травмцентры. Еще 11 авто будут использоваться при оказании первичной медико-санитарной помощи пациентам на дому. Также два автомобиля будут поставлены Городской больнице №6 г. Владимира и Собинской районной больнице для транспортировки пациентов в гемодиализные центры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
7 новых автомобилей получили отделения скорой помощи Владимирской области
Золотой вкус "Продэкспо"
Во Владимирской области в этом году отремонтируют 53 километра автомобильных дорог
Во Владимире шесть школ закрыли на карантин из-за ОРВИ
В Муроме третью неделю ищут 34-летнюю женщину
Вечер 14 февраля владимирцы провели за просмотром романтики и экшена
Владимирские самбистки отличились на всероссийском турнире памяти Владимира Анисимова
ВТБ пенсионный фонд прошел стресс-тестирование Банка России с результатом 99,9%
ВТБ Лизинг и Группа «М.Видео-Эльдорадо» заключили сделку на 50 автомобилей Ford Transit
Уникальная выставка работ двух гусевских художников представлена в Музее хрусталя имени Мальцовых.
Услугами центров здоровья воспользовалось более 31 тысячи жителей Владимирской области
Ковровчанин выиграл «бронзу» первенства России по политалону
У футболистов владимирского «Торпедо» стартовал учебно-тренировочный сбор
Судебные приставы арестовали имущество свинокомплекса в микрорайоне Лесном