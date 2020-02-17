Во Владимирской области в этом году отремонтируют 53 километра автомобильных дорог
В этом году во Владимирской области на федеральные деньги будет отремонтировано 53 километра дорог в 7 районах области. В прошлом году денег хватило на 58 километрах дорог.
В 2020 году будут отремонтированы дороги (не целиком, отдельными участками):
– Владимир – Муром – Арзамас на участках от 19 до 24 км и от 27 до 29 км;
– Владимир – Улыбышево – Коняево;
– Судогда – Чамерево;
– Собинка – Вышманово – Буланово – Коняево;
– Ставрово – Волосово;
– Собинка – Крутояк – Березники;
– Порецкое – Мордыш;
– Садовый – Овчухи;
– Боголюбово – Новое;
– Юрьев-Польский – Зелени;
– Меленки – Данилово – Синжаны – Максимово – Добрятино;
– Вольгинский – Перново;
– Великодворский – Барсуки;
– Илькино – Савино – Слободка;
- Юрьев-Польский – Переславль-Залесский на участке 64-66 км.
ИСТОЧНИК KP.RU