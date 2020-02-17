2020-02-17T17:26:43+03:00
Общество

Во Владимирской области в этом году отремонтируют 53 километра автомобильных дорог

Это меньше, чем в прошлом
Вероника ПАНИНА
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В этом году во Владимирской области на федеральные деньги будет отремонтировано 53 километра дорог в 7 районах области. В прошлом году денег хватило на 58 километрах дорог.

В 2020 году будут отремонтированы дороги (не целиком, отдельными участками):

– Владимир – МуромАрзамас на участках от 19 до 24 км и от 27 до 29 км;

– Владимир – Улыбышево – Коняево;

Судогда – Чамерево;

Собинка – Вышманово – Буланово – Коняево;

– Ставрово – Волосово;

– Собинка – Крутояк – Березники;

– Порецкое – Мордыш;

– Садовый – Овчухи;

Боголюбово – Новое;

Юрьев-Польский – Зелени;

Меленки – Данилово – Синжаны – Максимово – Добрятино;

– Вольгинский – Перново;

– Великодворский – Барсуки;

– Илькино – Савино – Слободка;

- Юрьев-Польский – Переславль-Залесский на участке 64-66 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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