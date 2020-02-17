Во Владимире шесть школ закрыли на карантин из-за ОРВИ

17 Февр. 2020 2020-02-17T17:26:29+03:00

Высокий уровень заболеваемости ОРВИ - во Владимире, в Собинском и Кольчугинском районах

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За прошедшую неделю в области зарегистрировано 14 436 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, среди них 9 240 детей. Заболеваемость выше эпидемического порога на 40%.

По данным Роспотребнадзора, в больницы города Владимира обратились 5 319 человек, среди них 3 265 детей. Из-за заболеваний на прошлой неделе на карантин поставили 37 групп детских садов и 105 классов 42 школ. Полностью закрыты 6 школ.

Высокий уровень заболеваемости ОРВИ - во Владимире, в Собинском и Кольчугинском районах.

В лаборатории исследовали пробы 102 человек с острыми респираторными вирусными инфекциями. Грипп подтвержден у 41. В Роспотребнадзоре отмечают: осложнения возникают в основном у непривитых пациентов, у всех, кто сделал прививку, но все же, заболел, грипп протекает легко.

ИСТОЧНИК KP.RU