В Муроме третью неделю ищут 34-летнюю женщину

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:45:06+03:00

Может быть в любом районе области

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Сотрудники УМВД и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" со 2 февраля 2020 года ищут 34-летнюю Татьяну Думину (Нюхалову). Может находиться в любом районе Владимирской области.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. В момент пропажи была одета в зеленое пальто, коричневое платье, ботинки, на голове - зеленый платок. Если вы где-то видели эту женщину, звоните - 112 или 89776874909 (инфорг отряда "Лиза Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU