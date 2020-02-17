2020-02-17T16:45:06+03:00
Происшествия

В Муроме третью неделю ищут 34-летнюю женщину

Может быть в любом районе области
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Сотрудники УМВД и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" со 2 февраля 2020 года ищут 34-летнюю Татьяну Думину (Нюхалову). Может находиться в любом районе Владимирской области.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. В момент пропажи была одета в зеленое пальто, коричневое платье, ботинки, на голове - зеленый платок. Если вы где-то видели эту женщину, звоните - 112 или 89776874909 (инфорг отряда "Лиза Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU

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