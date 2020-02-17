Услугами центров здоровья воспользовалось более 31 тысячи жителей Владимирской области

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:07:05+03:00

Из них более 8 тысяч – дети

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На обследование пациентов территориальный фонд ОМС Владимирской области направил порядка 26 млн рублей.

В центрах здоровья специалисты определяют уровень сахара и холестерина в крови, измеряют рост, вес, артериальное давление, проводят ЭКГ. На основе этих результатов пациенты получают индивидуальные консультации, а пациенты с выявленными факторами риска – рекомендации по проведению углубленных диагностических исследований и ведению здорового образа жизни.

При необходимости врачи предлагают наблюдение в центре здоровья, занятия в школах здоровья, а в случае выявления серьезных заболеваний дают направления на дополнительное обследование и лечение.

Во Владимирской области создано семь центров здоровья во Владимире, Коврове, Муроме и Александрове, два из них детские. Прием в центрах здоровья ведется бесплатно, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Детские центры здоровья открыты на базах Детской городской поликлиники №1 г. Владимира и Детской больницы округа Муром.

ИСТОЧНИК KP.RU