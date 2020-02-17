2020-02-17T13:49:27+03:00
Спорт

Ковровчанин выиграл «бронзу» первенства России по политалону

В первенстве России по полиатлону приняли участие 70 человек из 10 регионов России
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом физкультуры и спортафото предоставлено департаментом физкультуры и спорта
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Ковровский спортсмен Николай Маклаков завоевал бронзовую медаль первенства России по полиатлону среди юношей 18-20 лет, которое прошло в Коврове с 12 по 15 февраля.

Гусевчанка Ярослава Козлова в этой же возрастной группе стала четвертой.

По итогам соревнований Маклаков и Козлова вошли в юниорский состав сборной России по полиатлону для участия на первенстве мира, которое должно состояться в Рязани 5-6 марта.

В первенстве России по полиатлону приняли участие 70 человек из 10 регионов России, в том числе, ХМАО, Архангельской области, Республик Чувашии и Марий Эл, Санкт-Петербурга и других. Владимирскую область на соревнованиях представляли восемь человек из Коврова и Гусь-Хрустального района.

Параллельно с первенством России в Коврове проходил чемпионат Российского студенческого союза по полиатлону. В этом турнире соревнования проводился среди мужчин и женщин. Ковровчанка Дина Романова завоевала на чемпионате серебряную медаль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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