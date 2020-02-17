Ковровчанин выиграл «бронзу» первенства России по политалону
Ковровский спортсмен Николай Маклаков завоевал бронзовую медаль первенства России по полиатлону среди юношей 18-20 лет, которое прошло в Коврове с 12 по 15 февраля.
Гусевчанка Ярослава Козлова в этой же возрастной группе стала четвертой.
По итогам соревнований Маклаков и Козлова вошли в юниорский состав сборной России по полиатлону для участия на первенстве мира, которое должно состояться в Рязани 5-6 марта.
В первенстве России по полиатлону приняли участие 70 человек из 10 регионов России, в том числе, ХМАО, Архангельской области, Республик Чувашии и Марий Эл, Санкт-Петербурга и других. Владимирскую область на соревнованиях представляли восемь человек из Коврова и Гусь-Хрустального района.
Параллельно с первенством России в Коврове проходил чемпионат Российского студенческого союза по полиатлону. В этом турнире соревнования проводился среди мужчин и женщин. Ковровчанка Дина Романова завоевала на чемпионате серебряную медаль.
ИСТОЧНИК KP.RU