2020-02-17T13:46:30+03:00
Спорт

У футболистов владимирского «Торпедо» стартовал учебно-тренировочный сбор

Уже 22 февраля во Владимире состоится матч с ФК «Рязань»
Алексей СУХОВ
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Футболисты «Торпедо» в полном составе собрались во Владимире, где с сегодняшнего дня начинается учебно-тренировочный сбор. Первые занятия по болезни пропустит только Илья Жаров.

На время сборов чёрно-белые разместятся на базе гостиничного комплекса «Русская деревня», который является партнёром футбольного клуба.

Александр Акимов попросил футболитов серьёзно подойти ко всем поединкам весенней части первенства России, чтобы, как минимум сохранить завоёванные позиции, а, как максимум подняться вверх по турнирной таблице.

Главный тренер команды Дмитрий Вязьмикин рассказал о ближайших планах. До конца первой недели марта «Торпедо» будет тренироваться на Малой спортивной арене владимирского стадиона. На этот период намечены следующие игры: 22 февраля во Владимире состоится матч с ФК «Рязань», 28 февраля игра пройдёт в Раменском, 2 марта - в Иванове, а 7 марта состоится домашний поединок с ковровским «Гвардейцем». На 12 марта запланирован вылет в Турцию, где черно-белые должны принять участие в Кубке ПФЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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