2020-02-17T13:42:33+03:00
Общество

Судебные приставы арестовали имущество свинокомплекса в микрорайоне Лесном

ЗАО по свиноводству «Владимирское» задолжало гарантирующему поставщику
Сергей МОРКОВКИН
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Судебные приставы-исполнители арестовали имущество ЗАО по свиноводству «Владимирское»: земельный участок площадью 976 квадратных метров на сумму 6 миллиона рублей и павильон «Ягодка» площадью 229,5 квадратных метра на сумму 3 миллиона рублей. Отметим, что задолжал свинокомплекс гарантирующему поставщику электроэнергии ООО «Энергосбыт Волга».

Пресс-служба гарантирующего поставщика сообщает, что в феврале 2020 в отношении ЗАО по свиноводству «Владимирское» введено наблюдение. При этом, свинокомплекс задолжал не только гарантирующему поставщику. Общая сумма взыскания составила 76 миллионов рублей, из них лишь 23 миллиона рублей — задолженность за электроэнергию.

ЗАО по свиноводству «Владимирское» числится в должниках у гарантирующего поставщика с января 2019 года. Все это время в отношении сельхозпредприятия велась активная претензионно-исковая работа. За указанный период судебные приставы на основании решения суда несколько раз накладывали арест на движимое и недвижимое имущество комплекса – здание столовой, карантинник для скота (нежилое помещение), модульная стоянка, здание прачечной, стоянка с пунктом технического обслуживания, производственный корпус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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