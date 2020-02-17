В Александрове ограбили двоих пенсионерок

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:58:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В конце декабря 2019 года в полицию обратилась 72-летняя местная жительница: неизвестный напал на нее около дома и выхватил сумку. По данным УМВД по Владимирской области, через несколько дней поступило заявление о таком же преступлении: у 61-летней женщины тоже вырвали сумку. Общая сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей.

Полицейские оперативно задержали 24-летнего жителя поселка Балакирево. Он пояснил, что на преступление его толкнули материальные трудности. В первой вырванной сумке была маленькая сумма денег, поэтому он пошел на второе ограбление.

Возбуждено уголовное дело за грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения насилия. Мужчина арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU