2020-02-17T09:58:32+03:00
Происшествия

В Александрове ограбили двоих пенсионерок

Вора арестовали
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В конце декабря 2019 года в полицию обратилась 72-летняя местная жительница: неизвестный напал на нее около дома и выхватил сумку. По данным УМВД по Владимирской области, через несколько дней поступило заявление о таком же преступлении: у 61-летней женщины тоже вырвали сумку. Общая сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей.

Полицейские оперативно задержали 24-летнего жителя поселка Балакирево. Он пояснил, что на преступление его толкнули материальные трудности. В первой вырванной сумке была маленькая сумма денег, поэтому он пошел на второе ограбление.

Возбуждено уголовное дело за грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения насилия. Мужчина арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэрия Владимира сдала в аренду участок на Студеной горе
В Александрове ограбили двоих пенсионерок
ВТБ Лизинг на четверть увеличил портфель льготного лизинга
Объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 2 трлн рублей
Ивановцы разместили на счетах эскроу в ВТБ более 57 млн рублей
В Петушинском районе четверо нерадивых папаш задолжали своим детям больше миллиона рублей
Владимирскую "управляшку" оштрафовали за чрезмерный шум крышной котельной
Ковровчанин убил возлюбленную, пообещавшую уйти к другому
Во Владимирской области 17 февраля ожидается усиление ветра
В Муроме в ДТП попала машина Росгвардии
Новость о смерти роженицы во владимирском перинатальном центре оказалась фейком
Ковровчанин отсудил у коммунальщиков более 80 тысяч рублей за разбитый в яме автомобиль
В общежитии ВлГУ из-за пожара эвакуировали 150 студентов
Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике открылась выставка фоторабот фронтовых корреспондентов
Во Владимирской области в поезде "Ласточка" скончался машинист
Погорельцы из посёлка Красное Пламя получили новое жильё
В Муроме на газовой заправке пострадал ночной сторож