За месяц во Владимире количество аварий с городскими автобусами выросло на 66%

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:19:17+03:00

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В январе 2020 года резко увеличилось число аварий с участием городских автобусов. Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает, что за месяц количество аварий с общественным транспортом увеличилось на 66%. При этом в 15 ДТП травмы получил 21 человек, еще один человек погиб. Шесть аварий произошло по вине водителей автобусов.

14 февраля сотрудники УГИБДД по Владимирской области провели рейд на автостанции, инспекторы искали неисправные автобусы. Особое внимание также уделялось правилам перевозки пассажиров, эксплуатации транспортных средств, а также установленных режимов труда и отдыха.

В ходе мероприятия было проверено 16 пассажирских транспортных средств. Выявлено 3 нарушения административного законодательства, в автобусах имелись технические неисправности.

ИСТОЧНИК KP.RU