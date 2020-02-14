2020-02-14T14:25:51+03:00
Происшествия

Псевдо-целитель из Гусь-Хрустального снимал с женщин порчу, оставляя их без денег и украшений

Мужчина заработал около 50 тысяч рублей
Алена Головина
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Под предлогом покупки квартиры мужчина пришел домой к местной жительнице. И тут же заявил, что ее семье угрожает опасность. Неизвестный предложил за деньги снять «глаз». Женщина согласилась и для проведения ритуала отдала 300 рублей. Но незнакомец попросил еще 5 тысяч. «Налички» у хозяйки квартиры не оказалось. Вместе с «целителем» они отправились в банк и сняли 5 тысяч рублей.. Мужчина обещал провести с купюрой несколько ритуалов и на следующий день деньги вернуть. Гусевчанка ему поверила, но "маг" на встречу не пришел. Через несколько дней псевдо-целитель обманул еще одну местную жительницу. Но в этом случае мужчина запросил за свои услуги 35 тысяч рублей и золотые украшения. Обманутые гусевчанки обратились в полицию. Правоохранители псевдо-целителя нашли. Им оказался 53-летний житель Гусь-Хрустального. Он сейчас под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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