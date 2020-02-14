Алексей Слепов провалил спринт на очередном этапе Кубка IBU

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:50:05+03:00

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В итальянском Мартелл-Валь Мартелло стартовал седьмой этап Кубка IBU. Владимирский биатлонист Алексей Слепов начал выступление в Италии с 53-его места в квалификации в спринте. Первый огневой рубеж спортсмен прошел без промахов, на втором огневом рубеже он дважды промахнулся. В итоге, с отставанием в 1 минуту 5 секунд, Алексей Слепов не смог квалифицироваться в финальную часть спринтерских соревнований. Лучшим из россиян в квалификации был Саид Каримулла Халили — восходящая звезда российского биатлона. 23-летний уроженец Сергиев-Посада был 11-ым. Выиграл квалификацию француз Эмильен Клод, прошедший гонку без промахов с результатом 8 минут, 3 секунды.

Спринтерский супер-финал с четырьмя огневыми рубежами выиграл норвежец Ведбьерн Сёрум. У него ни одного промаха. Француз Клод откатился на 21-е место, лучшим из россиян стал Василий Томшин из Серова. Он показал 10-й результат.

Впереди участников седьмого этапа Кубка IBU ждет классический 10-километровый спринт и гонка преследования.

ИСТОЧНИК KP.RU