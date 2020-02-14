Владимир Сипягин представил нового заместителя

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:17:29+03:00

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14 февраля губернатор Владимирской области Владимир Сипягин представил нового врио первого заместителя. Об этом сообщает пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова.

Сергей Шевченко был назначен на должность вице-губернатора по социальной политике 14 февраля. Ранее пресс-служба администрации Владимирской области сообщала о его возможном назначении.

Сергей Шевченко родился 5 июля 1962 года. Окончил Военно-медицинскую академию и Северо-Западную Академию госсужбы в Санкт-Петербурге. Профессор, академик Российской академии естественных наук (РАЕН), доктор медицинских наук, полковник медицинской службы в запасе. Работал в министерстве здравоохранения, был начальником управления организации медицинской помощи и санаторно-курортного лечения Росздрава. Также являлся проректором Сеченовского медицинского университета. Во Владимирскую области Шевченко переехал из Нижнего Новгорода, где он был советником губернатора.

Отметим, Сергей Шевченко стал победителем конкурса на должность вице-губернатора по социальной политике Владимирской области. Кроме него на кресло заместителя губернатора претендовали еще четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU