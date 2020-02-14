2020-02-14T10:03:40+03:00
Общество

В Гороховецкой ЦРБ отремонтировали инфекционное отделение и пищеблок

На капитальный ремонт из областного бюджета было выделено более 25 млн рублей
Алексей СУХОВ
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предоставлено департаментом здравоохранения.предоставлено департаментом здравоохранения.
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На эти деньги были приведены в порядок 28 полубоксов для инфекционных больных, включая 14 полубоксов для детской терапии. В инфекционном корпусе заменили систему отопления, водопровод, канализацию, оконные блоки, двери, сантехнику, закупили новую мебель. Как сообщил главный врач Гороховецкой ЦРБ Василий Бондаренко, теперь инфекционное отделение полностью соответствует всем санитарным нормам и правилам, и пациенты проходят лечение в более комфортных условиях.

Также в Гороховецкой ЦРБ после ремонта преобразился пищеблок. Здесь заменили инженерные коммуникации и приобрели современное технологическое оборудование: плиты, духовой шкаф, холодильники и многое другое.

Напомним, что в конце прошлого года в регионе были отремонтированы инфекционные отделения в Петушинской и Селивановской районных больницах, а в 2020 году пройдет капитальный ремонт инфекционного отделения в Кольчугинской ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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