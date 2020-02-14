2020-02-14T09:49:08+03:00
Происшествия

СК проведет проверку по факту избиения девочки у владимирской школы

Видео, где одна школьница бьет другую ногами, попало на федеральный канал
Валерия ПРОНИНА
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13 февраля на одном из федеральных каналов показали видео, на котором одна ученица бьет ногами другую. В комментарии сообщается, что инцидент произошел на крыльце одной из школ Владимирской области.

Материалы были переданы в Следственный комитет, сотрудники которого уже начали проверку.

- Детально оцениваются все обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетних, а также действия (бездействие) должностных лиц образовательного учреждения, где обучаются школьницы. Во взаимодействии с органами системы профилактики необходимое внимание будет уделено оценке уровня благополучия в семьях, где воспитываются девочки, - сообщили в Следственном комитете по Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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