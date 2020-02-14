СК проведет проверку по факту избиения девочки у владимирской школы
13 февраля на одном из федеральных каналов показали видео, на котором одна ученица бьет ногами другую. В комментарии сообщается, что инцидент произошел на крыльце одной из школ Владимирской области.
Материалы были переданы в Следственный комитет, сотрудники которого уже начали проверку.
- Детально оцениваются все обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетних, а также действия (бездействие) должностных лиц образовательного учреждения, где обучаются школьницы. Во взаимодействии с органами системы профилактики необходимое внимание будет уделено оценке уровня благополучия в семьях, где воспитываются девочки, - сообщили в Следственном комитете по Владимирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU