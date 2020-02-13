2020-02-13T17:43:38+03:00
Общество

Митрополит Владимирский Тихон назвал самой опасной сектой региона анастасийцев

Не менее деструктивной сектой он считает саентологов
Артём Черепанов
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Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон назвал самые опасные секты региона. В их число попала секта анастасийцев и саентологи. Всего же, по данным исследования миссионерского отдела РПЦ и Владимирской духовной семинарии, в регионе действует более 30 религиозных сект.

По словам Тихона, деструктивные религиозные секты как правило работают скрытно, маскируются под другие религиозные течения и выступают под различными религиозными лозунгами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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