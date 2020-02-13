2020-02-13T15:46:34+03:00
Происшествия

Владимирец расправился с ухажером матери и его приятелем

За двойное убийство он сядет на 14 лет
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Двадцатиоднолетний молодой человек жил в областном центре вместе с мамой и ее сожителем. В середине ноября прошлого года в гости к ним зашел приятель гражданского мужа родительницы, и компания устроила застолье. Но посиделки закончились трагедией: сначала собравшиеся поругались .потом устроили потасовку. Чтобы не продолжать конфликт, кавалер матери и его приятель вышли в коридор и стали одеваться. Собираясь уйти. Но пьяный сынок не успокоился, взяв нож, он ударил ножом сначала одного мужчину, а потом нанес множество ранений второму. Тридцатисемилетний пострадавший скончался на месте, а его сорокапятилетний приятель умер в больнице через несколько часов от ран. Судебная психиатрическая экспертиза признала молодого человека вменяемым, несмотря на то, что он страдал смешанным расстройством личности. Владимирский областной суд отправил владимирца на четырнадцать лет в исправительную колонию строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1,5полтора года. Кроме того, ему предстоит выплатить родным убитых более полутора миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Митрополит Владимирский Тихон назвал самой опасной сектой региона анастасийцев
В ВТБ откажутся от пластика при производстве банковских карт
ВТБ развивает сотрудничество с группой КИВИ в области документарных операций
«ВТБ Мои Инвестиции» признано лучшим инвестиционным приложением в России
ВТБ Лизинг предлагает Ford Transit на льготных условиях
Владимирец расправился с ухажером матери и его приятелем
В "Мещеру" привезли первого зубра, жившего до этого только в зоопарке
Саперы из Мурома впервые примут участие в параде Победы на Красной площади
Во Владимирской области раздавили 144 килограмма груш
Три владимирских спортсмена завоевали медали на чемпионате России по спортивной борьбе среди глухих
Во Владимире уже в 20-й раз состоится общегородской диктант
Владимирский мусорный оператор заявил, что с раздельным сбором тариф увеличится
Шахматист из Юрьев-Польского выиграл турнир ЦФО среди мужчин
Жители Владимирской области смогут проверить свое знание немецкого языка
В больнице №4 на Каманина произошло короткое замыкание
В Селивановском районе задержали мужчину с марихуаной
Во Владимире проходит конкурс масленичных кукол
13 февраля во Владимире пройдет «Вечер научных страшилок»
Подписаны соглашения по консолидации 100% долей Tele2 Россия
«Ростелеком» начислил почти 150 миллионов бонусов владимирцам