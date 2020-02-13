Владимирец расправился с ухажером матери и его приятелем

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:46:34+03:00

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Двадцатиоднолетний молодой человек жил в областном центре вместе с мамой и ее сожителем. В середине ноября прошлого года в гости к ним зашел приятель гражданского мужа родительницы, и компания устроила застолье. Но посиделки закончились трагедией: сначала собравшиеся поругались .потом устроили потасовку. Чтобы не продолжать конфликт, кавалер матери и его приятель вышли в коридор и стали одеваться. Собираясь уйти. Но пьяный сынок не успокоился, взяв нож, он ударил ножом сначала одного мужчину, а потом нанес множество ранений второму. Тридцатисемилетний пострадавший скончался на месте, а его сорокапятилетний приятель умер в больнице через несколько часов от ран. Судебная психиатрическая экспертиза признала молодого человека вменяемым, несмотря на то, что он страдал смешанным расстройством личности. Владимирский областной суд отправил владимирца на четырнадцать лет в исправительную колонию строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1,5полтора года. Кроме того, ему предстоит выплатить родным убитых более полутора миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU