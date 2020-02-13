В "Мещеру" привезли первого зубра, жившего до этого только в зоопарке

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:52:46+03:00

Изменить размер текста: A A

12 февраля в демонстрационный вольерный комплекс в национальном парке "Мещера" в деревне Савинская поселился первый зубр из зоопарка. Животное на безвозмездной основе передали представители нижегородского зоопарка, который подлежит закрытию.

Специалисты везли зубра более 5 часов. К вечеру 12 февраля животное уже прибыло к новому месту обитания. Оставалось самое ответственное - выпустить животное из клетки. Для этого нужно было манипулятором снять клетку с борта грузовика и поместить на территории вольера. Работа осложнялась тем, что зубр постоянно раскачивал клетку.

С первых секунд он вёл себя спокойно, зубр сразу нашёл себе корм - сухие ветки молодой березки. Уходя вглубь леса, он повалил молодую сосну, тем самым показав, кто здесь хозяин.

Сотрудники парка "Мещера" просят лишний раз не тревожить животное и не кормить с рук. Если хотите угостить нового обитателя мещерских лесов - передайте корм дежурным госинспекторам, и они покормят его при вас.

Первый зубр в "Мещере" l Заселение зубра в демонстрационный вольер l 12.02.2020.Заселение зубра в демонстрационный вольер в д. Савинская на территории Национального парка "Мещера"

ИСТОЧНИК KP.RU