Саперы из Мурома впервые примут участие в параде Победы на Красной площади

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:31:39+03:00

Участники военного парада до конца марта проводят тренировки в пунктах постоянной дислокации.

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Инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации примут участие в военном параде в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Как сообщаеи министерство обороны РФ, Парадный расчет инженерных войск будет представлен батальоном военнослужащих от 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады центрального подчинения (г. Муром), которые впервые будут участвовать в военном параде на Красной площади, а также военнослужащими 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады Западного военного округа

Также по Красной площади в составе пешей колонны пройдет историческая рота инженеров от соединения Западного военного округа.

В составе механизированной колонны от инженерных войск впервые проедут боевые и транспортно-заряжающие машины инженерной системы дистанционного минирования ИСДМ.

Участники военного парада до конца марта проводят тренировки в пунктах постоянной дислокации.

ИСТОЧНИК KP.RU