Во Владимирской области раздавили 144 килограмма груш

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:18:03+03:00

Фрукты были запрещены к ввозу в Россию

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В складские помещения в Коврове нагрянули сотрудники регионального Россельхознадзора и владимирской таможни. Там они нашли 144 килограмма груш сорта "Конференция", которые были поставлены из страны, откуда запрещен ввоз в Россию.

- На упаковочной таре были следы срыва этикеток и перемаркировки. Владелец продукции не представил какие-либо товаросопроводительные документы, - рассказали в областном управлении Россельхознадзора.

11 февраля на Марьинском полигоне все груши были уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU