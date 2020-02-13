Во Владимирской области раздавили 144 килограмма груш
Фрукты были запрещены к ввозу в Россию
фото предоставлено областным управлением Россельхознадзора
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В складские помещения в Коврове нагрянули сотрудники регионального Россельхознадзора и владимирской таможни. Там они нашли 144 килограмма груш сорта "Конференция", которые были поставлены из страны, откуда запрещен ввоз в Россию.
- На упаковочной таре были следы срыва этикеток и перемаркировки. Владелец продукции не представил какие-либо товаросопроводительные документы, - рассказали в областном управлении Россельхознадзора.
11 февраля на Марьинском полигоне все груши были уничтожены.
ИСТОЧНИК KP.RU