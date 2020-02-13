Три владимирских спортсмена завоевали медали на чемпионате России по спортивной борьбе среди глухих
Чемпионат России по спортивной борьбе среди глухих стартовал 12 февраля во владимирском спортивном комплексе единоборств имени Д. Тимофеева.
В первый день соревнований медали разыгрывались в дисциплине «греко-римская борьба». Владимирские спортсмены Александру Пастушенко, Иван Константинов и Мартин Алексанов завоевали две золотые и одну серебряную награды.
Обладатели «золота» Александру Пастушенко и Иван Константинов боролись в весовых категориях «63 кг» и «97 кг» соответственно. Мартин Алексанов, завоевавший второе место, выступал в весовой категории «67 кг».
По итогам турнира владимирцы, занявшие первые места, отобрались на чемпионат мира по спортивной борьбе среди глухих, который состоится в августе в Турции.
В общей сложности в чемпионате России по спортивной борьбе среди глухих участвуют более 150 спортсменов из 22 регионов России, от Хабаровска до Северного Кавказа. Турнир предусматривает соревнования по двум дисциплинам: греко-римской и вольной борьбе.
ИСТОЧНИК KP.RU