Три владимирских спортсмена завоевали медали на чемпионате России по спортивной борьбе среди глухих

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:02:03+03:00

Двое из них отобрались на чемпионат мира по спортивной борьбе среди глухих, который состоится в августе в Турции.

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Чемпионат России по спортивной борьбе среди глухих стартовал 12 февраля во владимирском спортивном комплексе единоборств имени Д. Тимофеева.

В первый день соревнований медали разыгрывались в дисциплине «греко-римская борьба». Владимирские спортсмены Александру Пастушенко, Иван Константинов и Мартин Алексанов завоевали две золотые и одну серебряную награды.

Обладатели «золота» Александру Пастушенко и Иван Константинов боролись в весовых категориях «63 кг» и «97 кг» соответственно. Мартин Алексанов, завоевавший второе место, выступал в весовой категории «67 кг».

По итогам турнира владимирцы, занявшие первые места, отобрались на чемпионат мира по спортивной борьбе среди глухих, который состоится в августе в Турции.

В общей сложности в чемпионате России по спортивной борьбе среди глухих участвуют более 150 спортсменов из 22 регионов России, от Хабаровска до Северного Кавказа. Турнир предусматривает соревнования по двум дисциплинам: греко-римской и вольной борьбе.

ИСТОЧНИК KP.RU