2020-02-13T13:56:37+03:00
Общество

Во Владимире уже в 20-й раз состоится общегородской диктант

Он будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Алексей СУХОВ
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20 февраля в 17.30 во Владимирской областной научной библиотеке состоится ХХ Общегородской диктант.

Участие в акции – анонимное: каждый участник получит индивидуальный номер, по которому в дальнейшем сможет узнать свой результат на сайте библиотеки.

Написать диктант можно и удалённо в режиме онлайн! Необходимо: скачать фирменный бланк диктанта c cайта библиотеки и распечатать его, 20 февраля включить прямую трансляцию диктанта, писать текст диктанта от руки на фирменном бланке.

21 февраляСнеобходимо принести свой диктант в научную библиотеку с 10:00 до 15:00 и получить персональный порядковый номер. Тем, кто не может принести свою работу в библиотеку, необходимо выслать отсканированный/сфотографированный текст в формате jpg по адресу oso@lib33.ru не позднее 15:00.

По результатам проверки состоится консультация, после которой листы с диктантом можно будет получить на руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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