Во Владимире уже в 20-й раз состоится общегородской диктант
20 февраля в 17.30 во Владимирской областной научной библиотеке состоится ХХ Общегородской диктант.
Участие в акции – анонимное: каждый участник получит индивидуальный номер, по которому в дальнейшем сможет узнать свой результат на сайте библиотеки.
Написать диктант можно и удалённо в режиме онлайн! Необходимо: скачать фирменный бланк диктанта c cайта библиотеки и распечатать его, 20 февраля включить прямую трансляцию диктанта, писать текст диктанта от руки на фирменном бланке.
21 февраляСнеобходимо принести свой диктант в научную библиотеку с 10:00 до 15:00 и получить персональный порядковый номер. Тем, кто не может принести свою работу в библиотеку, необходимо выслать отсканированный/сфотографированный текст в формате jpg по адресу oso@lib33.ru не позднее 15:00.
По результатам проверки состоится консультация, после которой листы с диктантом можно будет получить на руки.
ИСТОЧНИК KP.RU