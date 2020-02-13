Владимирский мусорный оператор заявил, что с раздельным сбором тариф увеличится

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:56:17+03:00

Депутаты горсовета отшутились: «Почему люди на выходят на митинге с требованием поднять тарифы»

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В администрации города Владимира в очередной раз «допросили» представителя мусорного оператора ООО «Биотехнологии» Альберта Скворцова о планах компании по запуску раздельного сбора мусора. Специалист по PR фирмы заявил, что быстро запустить его не получится, при этом сообщив, что по логике при раздельном сборе мусора должен увеличится тариф. Депутаты горсовета и общественники были шокированы таким утверждением.

Депутат горсовета Дмитрий Павлов заявил, что ООО «Биотехнологии» открывает новые экономические законы и посетовал, что в таком случае люди должны выходить на митинги с требованиями поднять тарифы. Депутат Дмитрий Кушпита удивился, почему жители города должны платить за выполненную собой же работу по сбору мусора.

Отметим, что тариф на вывоз мусора может быть пересмотрен только через год.

ИСТОЧНИК KP.RU