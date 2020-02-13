2020-02-13T13:49:42+03:00
Спорт

Шахматист из Юрьев-Польского выиграл турнир ЦФО среди мужчин

В общей сложности в турнире ЦФО по классическим шахматам участвовали около 60 человек.
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом спортафото предоставлено департаментом спорта
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Спортсмен из города Юрьев-Польский Александр Заботин стал лучшим на турнире ЦФО по классическим шахматам среди мужчин, проходившем в городе Липецке с 3 по 12 февраля.

Заботин, один представлявший владимирский регион на соревнованиях, обошел двух соперников из Воронежской области Дмитрия Родина и Евгения Клименова, которые заняли второе и третье места соответственно.

По итогам турнира юрьев-польчанин отобрался на чемпионат России по шахматам среди мужчин, который пройдет в городе Нальчике в июне 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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