2020-02-13T13:46:24+03:00
Общество

Жители Владимирской области смогут проверить свое знание немецкого языка

Регион присоединился к всероссийской открытой акции «Tolles Diktat-2020», которая пройдёт 20-26 февраля.
Алексей СУХОВ
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К участию в диктанте приглашаются школьники, студенты, слушатели языковых курсов, изучающие немецкий язык, а также все желающие проверить свои языковые компетенции.

Организаторы предложат тексты разного уровня сложности. Заявки на участие в диктанте принимаются до 17 февраля. Традиционно в рамках акции состоится и онлайн-трансляция диктанта. Она начнётся 21 февраля в 19.00. Подробности – на официальном сайте .

Это уже восьмая по счёту всероссийская открытая акция, которая проводится по инициативе общественных организаций российских немцев с целью популяризации немецкого языка и развития культуры грамотного письма на немецком языке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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