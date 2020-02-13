2020-02-13T12:32:44+03:00
Происшествия

В больнице №4 на Каманина произошло короткое замыкание

На место направили 11 единиц техники и 32 сотрудника МЧС
Валерия ПРОНИНА
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Сегодня - 13 февраля - в 11.20 пожарным сообщили о ЧП в приемном покое больницы №4 на улице Каманина. В пресс-службе ГУ МЧС России по Владимисркой области рассказали, что на место выехали 32 человека и 11 единиц техники.

- Поскольку объект социально значимый, идет автоматически повышенный номер вызова, и к месту выезжает такое большое количество сил и средств. В больнице произошло короткое замыкание без последующего горения. Никого эвакуировать не пришлось, - отметили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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