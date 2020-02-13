В Селивановском районе задержали мужчину с марихуаной

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:37:07+03:00

Сейчас он находится под подпиской о невыезде

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31 января 2020 года в поселке Красная Горбатка полицейские задержали 41-летнего местного жителя. При осмотре у него нашли растительную массу и приспособление для употребления конопли. По данным УМВД по Владимирской области, найденным веществом была марихуана массой чуть больше 100 граммов.

Задержанный пояснил, что наркотик изготовил самостоятельно и хранил для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело за изготовление и хранение наркотиков в крупном размере. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Информацию об известных фактах незаконного оборота наркотиков можно анонимно сообщить по номеру 8-4922-52-72-13.

ИСТОЧНИК KP.RU