В Селивановском районе задержали мужчину с марихуаной
31 января 2020 года в поселке Красная Горбатка полицейские задержали 41-летнего местного жителя. При осмотре у него нашли растительную массу и приспособление для употребления конопли. По данным УМВД по Владимирской области, найденным веществом была марихуана массой чуть больше 100 граммов.
Задержанный пояснил, что наркотик изготовил самостоятельно и хранил для личного употребления.
Возбуждено уголовное дело за изготовление и хранение наркотиков в крупном размере. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
Информацию об известных фактах незаконного оборота наркотиков можно анонимно сообщить по номеру 8-4922-52-72-13.
ИСТОЧНИК KP.RU