2020-02-13T11:37:07+03:00
Происшествия

В Селивановском районе задержали мужчину с марихуаной

Сейчас он находится под подпиской о невыезде
Валерия ПРОНИНА
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31 января 2020 года в поселке Красная Горбатка полицейские задержали 41-летнего местного жителя. При осмотре у него нашли растительную массу и приспособление для употребления конопли. По данным УМВД по Владимирской области, найденным веществом была марихуана массой чуть больше 100 граммов.

Задержанный пояснил, что наркотик изготовил самостоятельно и хранил для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело за изготовление и хранение наркотиков в крупном размере. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Информацию об известных фактах незаконного оборота наркотиков можно анонимно сообщить по номеру 8-4922-52-72-13.

ИСТОЧНИК KP.RU

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