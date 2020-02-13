Во Владимире проходит конкурс масленичных кукол

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:02:29+03:00

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В этом году широкую Масленицу будут отмечать 1 марта. Традиционный элемент праздника - фигура Масленицы, огромная кукла, которую делают из ткани, соломы, шишек, веток и всего, что подвернется под руку. По традиции, Масленицу во время праздника надо сжигать, но кукол-участниц конкурса такая судьба не ждет, ни у кого рука не поднимется на эту красоту.

В этом году традиционный конкурс масленичных фигур во Владимире "Славная Масленица" посвящен 1030-летнему юбилею города. Масленичная неделя в этом году пройдет с 24 февраля по 1 марта, так что к 24 февраля и завершится прием работ на конкурс. Фигуры Масленицы должны отражать историю, традиции, ремесла города Владимира. Победителей будут выбирать в традиционных номинациях: «Творческие работы малых форм» (не менее 20 см), «Творческие работы больших форм» (не менее 1,5 м), «Творческая работа образовательного учреждения». Все творческие работы будут выставлены 1 марта в сквере у здания Областного суда (ул. Разина, д.22б). Награждение победителей и участников конкурса, а также выставка творческих работ будет проводиться в день празднования Масленицы. Прием заявок осуществляется до 24 февраля 2020 года по адресу: г. Владимир, ул. Никитская, д. 4а, каб. 29 или по электронной почте lenadm.culture@vladimir-city.ru (тема: «Славная Масленица»). Уточнить условия участия в конкурсе можно по телефону 32-46-82.

ИСТОЧНИК KP.RU