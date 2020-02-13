13 февраля во Владимире пройдет «Вечер научных страшилок»

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:38:58+03:00

Правда ли, что женщины больше всего боятся не выйти замуж?

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Одно из традиционных научно-популярных ток-шоу, организованных владимирским Информационным центром по атомной энергии (ИЦАЭ) пройдет, как ему и положено, 13-го, хотя на этот раз не в пятницу. "Вечер научных страшилок" традиционно посвящен разоблачению псевдонаучных заблуждений и страхов, выросших на пустом месте. Для этого специально приглашаются эксперты по самым разным областям.

На этот раз разоблачены будут три популярные фобии. В день своего профессионального праздника ведущая «Радио России – Владимир» Ольга Романова расскажет про главные страхи работников радио и покажет, как с ними справляться. Она поделится историями из практики начинающего радиоведущего, а в конце зрителям (точнее, слушателям) продемонстрируют подборку аудиозаписей с курьёзными ситуациями во время радиоэфиров - "ляпов", которых так боятся радийщики.

Вторая часть - про женские страхи. Почему женщины так боятся одиночества, откуда это "хоть плохонький, но мой"? Являются ли главными страхами старение и потеря привлекательности? Какие страхи схожи у женщин и мужчин - например, одинаково ли они боятся потерять работу? Обо всем, что особенно актуально накануне Дня влюблённых, расскажет практикующий психолог Ирина Французова.

И техническая часть - как бороться с радиофобией, то есть страхом перед радиацией и облучением, расскажет преподаватель физики, дважды лауреат премии «Лучшие учителя России», координатор сетевого сообщества учителей физики Владимирской области Александр Тучин.

Начало ток-шоу в 18:30. Адрес: Княгининская ул., 7 (Арт-кафе «Абажур»)

Участие бесплатное.

Справки по телефонам: 32-53-83, 32-67-22.

ИСТОЧНИК KP.RU