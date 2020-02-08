На старт "Лыжни России" во Владимире вышли больше 11 тысяч человек
В парке «Дружба» города Владимира прошла «Лыжня России-2020». На старт традиционных, 38-х по счету соревнований вышли 11300 любителей и профессионалов лыжного спорта.
Пока участники преодолевали дистанцию от 1 до 10 км, на сцене праздника выступали творческие коллективы, а в стартовом городке можно было согреться кашей и чаем в полевой кухне.
Быстрее всех дистанцию в 10 км среди женщин пробежала Валерия Аксенова, а среди мужчин - Александр Еремичев. На заезде в 5 км среди девушек первое место заняла София Портакало, среди юношей первенствовал Егор Лазарев.
Среди девочек 2010 г.р. и младше первой к финишу пришла Елизавета Царькова, а среди мальчиков - Максим Федотов. В заезде "безграничных возможностей" первыми финишировали Екатерина Кацай и Александр Кузьминов.
Самыми юными участниками заезда стали Есения Красильникова и Всеволод Новосадов. Самыми опытными назвали 81-летних Антонину Сорокину и Виктора Бубнова. Оргкомитет также отметил специальными призами спортивную семью Новосадовых.
ИСТОЧНИК KP.RU