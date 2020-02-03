2020-02-03T17:31:15+03:00
Общество

Прокуратура потребовала лишить депутата из Петушинского района полномочий

Он скрывал сведения о доходах
Вероника ПАНИНА
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Петушинская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить депутатских полномочий одного из депутатов совета поселка Городищи. Вернее, сначала прокуратура обращалась непосредственно в Городищенский совет с требованием убрать из совета одного из депутатов, который не предоставил декларацию о доходах на себя, супругу и несовершеннолетних детей, хотя обязан был это сделать. Но СНД поселка Городищи прокурорам отказал. Тогда они и пошли в суд.

Петушинский районный суд обязал Совет народных депутатов поселка рассмотреть представление прокурора района на ближайшем заседании и принять решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. Что и было сделано, совет прекратил полномочия депутата в связи с несоблюдением требований законодательства о противодействии коррупции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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