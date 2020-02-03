2020-02-03T15:41:37+03:00
Общество

Владимирская область направит 1,5 млрд рублей на закупку льготных лекарств

Ими пользуется в регионе более 86 тысяч человек
Алексей СУХОВ
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В 2020 году на обеспечение жителей Владимирской области льготными лекарственными препаратами будет направлено 1,5 млрд рублей, – более 1,1 млрд рублей из областного бюджета и 478 млн рублей – из федерального бюджета. В сравнении с прошлым годом финансирование на эти цели увеличится на 200 миллионов рублей.

- В 2019 году льготные лекарственные препараты получили более 86 тысяч жителей Владимирской области. В их числе – 90 пациентов, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, – уточнила начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности департамента здравоохранения Нелли Зиновьева.

Кроме денег регион получает дорогостоящие лекарственные препараты для лечения таких тяжёлых заболеваний, как рассеянный склероз, гемофилия, миелолейкоз, других патологий. В 2019 году по федеральной программе "12 высокозатратных нозологий" лекарства получили более 1100 жителей Владимирской области на сумму 735,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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