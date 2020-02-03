2020-02-03T14:58:42+03:00
Происшествия

Во Владимире накрыли сеть игорных клубов

Троим организаторам вынесли приговор
Александр Байков
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21 января 2020 года Фрунзенский районный суд вынес обвинительные приговоры трем организаторам подпольных игровых клубов. Подпольную сеть обвиняемые открыли в 2016 году. Сеть клубов тщательно конспирировалась. В результате розыскных и следственных действий, накрыли 7 игорных заведений, а 90 единиц игровых автоматов изъяли. В итоге, было возбуждено уголовное дело. Фрунзенский районный суд признал организаторов виновными и приговорил: Григоряна Федра к штрафу 200 тысяч рублей; Мисакаяна Мисаку к штрафу 250 тысяч рублей и Седову Светлану к лишению свободы на 1 год и 4 месяца условно с испытательным сроком в полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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