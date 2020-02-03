Отопление во Владимире обещают вернуть к 20.00

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:01:54+03:00

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Представители "Владимиргортеплосети" (обособленное подразделение АО "ВКС") обещают устранить последствия коммунальной аварии, из-за которой четверть жителей областного центра осталась без отопления, к 20.00 3 февраля.

Для этого они должны восстанавить герметичность магистрального трубопровода по адресу улица Большая Нижегородская, 80а. В ремонтных работах задействовано 16 специалистов и 12 единиц техники. На период работ ограничена подача тепла и нет горячей воды у части жителей Ленинского и Октябрьского районов Владимира.

Повреждение на участке тепловой сети на площади Фрунзе произошло ночью 2 февраля. По данным энергетиков, трубопровод эксплуатируется с 1976 года. Место дефекта было локализовано еще ночью. В 11.00 специалисты приступили к восстановлению гидравлического режима тепловых сетей Юго-Западного района.

ИСТОЧНИК KP.RU