Во Владимирской области создали штаб по контролю ситуации с коронавирусом

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:19:58+03:00

Самого вируса в области пока и в помине нет

Изменить размер текста: A A

Паника по поводу нового коронавируса, появившегося в Китае, продолжает захватывать мир. Во Владимирской области создан специальный оперативный штаб оперативный штаб по контролю за ситуацией, чтобы не допустить распространения коронавируса. В него вошли представители Роспотребнадзора и департамента здравоохранения областной администрации.

Штаб должен следить, чтобы медицинские организации были обеспечены достаточным количеством противовирусных препаратов (от коронавируса или вообще, не уточняется), а также средствами индивидуальной защиты и материалами для провелдения анализов. Разработан чёткий алгоритм действий медиков при подозрении на наличие у пациента коронавируса. Ситуация находится под личным контролем директора департамента здравоохранения Алексея Мозалёва.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 31 января ни одного случая заболевания коронавирусом во Владимирской области не зафиксировано. Для сравнения заметим, что в области ежегодно фиксируется несколько тысяч случаев заболевания пневмонией, из них несколько десятков - со смертельным исходом.

ИСТОЧНИК KP.RU