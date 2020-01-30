Заместителя главврача владимирской больницы Красного креста задержали

30 Янв. 2020 2020-01-30T21:57:07+03:00

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Октябрьский районный суд города Владимира избрал меру пресечения заместителю главного врача больницы скорой помощи (БСП) Александру Певунову. Он будет находиться под домашним арестом до 27 марта. По версии следствия, заместитель главврача в начале июля прошлого 2019 года получил от некоего Т. взятку в 1,1 миллиона рублей. За эти деньги он обещал помочь заключить два госконтракта на поставку рентгеновского оборудования.

Отметим, ранее Следственный комитет возбудил два уголовных дела в отношении главного врача Областной клинической больницы (ОКБ) Любови Быковой. Ее обвиняют в получении взятки в 1,5 миллиона рублей, а также растрате 20 миллионов рублей бюджетных средств. По версии следствия, больница под руководством Быковой купила томограф стоимостью в 50 миллионов рублей за 70 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU