В Петушках многодетная мать и еще три человека умерли после употребления «незамерзайки»
Трагедия произошла в Петушках. Во владимирском СледКоме сообщили, что четверо жителей Рязанской области приехали в город в поисках работы. Предварительно известно, что 25 января компания из 5 человек от 20-ти до 36-ти лет решила выпить. Один из участников принес «незамерзайку», которую он сам почти не употреблял. В ночь на 26 участники застолья начали умирать. К вечеру 27 января скончалось 4 человека – один мужчина и три женщины. Одна из них - многодетная мать. В живых остался инициатор пирушки. Следком возбудил уголовное дело по статье- причинение смерти по неосторожности.
ИСТОЧНИК KP.RU