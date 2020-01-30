2020-01-30T17:46:19+03:00
Происшествия

В Петушках многодетная мать и еще три человека умерли после употребления «незамерзайки»

Все четверо – жители Рязанской области
Алена Головина
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Трагедия произошла в Петушках. Во владимирском СледКоме сообщили, что четверо жителей Рязанской области приехали в город в поисках работы. Предварительно известно, что 25 января компания из 5 человек от 20-ти до 36-ти лет решила выпить. Один из участников принес «незамерзайку», которую он сам почти не употреблял. В ночь на 26 участники застолья начали умирать. К вечеру 27 января скончалось 4 человека – один мужчина и три женщины. Одна из них - многодетная мать. В живых остался инициатор пирушки. Следком возбудил уголовное дело по статье- причинение смерти по неосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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