В Петушках многодетная мать и еще три человека умерли после употребления «незамерзайки»

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:46:19+03:00

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Трагедия произошла в Петушках. Во владимирском СледКоме сообщили, что четверо жителей Рязанской области приехали в город в поисках работы. Предварительно известно, что 25 января компания из 5 человек от 20-ти до 36-ти лет решила выпить. Один из участников принес «незамерзайку», которую он сам почти не употреблял. В ночь на 26 участники застолья начали умирать. К вечеру 27 января скончалось 4 человека – один мужчина и три женщины. Одна из них - многодетная мать. В живых остался инициатор пирушки. Следком возбудил уголовное дело по статье- причинение смерти по неосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU