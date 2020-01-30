В Муромской городской больнице №3 завершён первый этап ремонта поликлиник

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:23:09+03:00

На эти цели выделено 8 миллионов рублей

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На капитальный ремонт и оснащение поликлиники Муромской городской больницы №3 из областного бюджета было выделено 8 млн рублей. И первый этап модернизации уже завершился.

В поликлинике создана бережливая регистратура, установлено электронное табло с расписанием приёма врачей, открыты дополнительные телефонные линии колл-центра для предварительной записи и вызова врача на дом. Дежурный администратор на входе дает справки посетителям и помогает записываться на приём с помощью инфомата.

Кроме того, в поликлинике улучшили условия для инвалидов: на входе сделали пандус, кнопку вызова медперсонала, а туалеты оборудованы специальными поручнями.

Как сообщила главный врач муромской городской больницы №3 Марина Котрова, в 2020 году будет завершён второй этап модернизации поликлиники. Ремонт затронет второй этаж здания, где расположены кабинеты узких специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU