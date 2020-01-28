2020-01-28T11:48:48+03:00
Происшествия

Во Владимире неизвестные на «BMW» обчистили несколько супермаркетов и устроили ДТП

С места аварии злоумышленники скрылись
Алена Головина
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Владимирские госгвардейцы получили сигнал «Тревоги» из супермаркета в Октябрьском районе. Сотрудник магазина рассказала прибывшим на место правоохранителям, что неизвестный взял с прилавка алкоголь, спрятал бутылку под куртку и ушел, не расплатившись. Далее он сел в синий «BMW» и скрылся. Чуть позже на пульт вневедомственной охраны поступил аналогичный вызов. То же самое, только чуть позже, произошло в супермаркете на Тракторной. Росгвардейцы задержали воришек. Однако потом выяснилось, что злоумышленники при попытке скрыться попали в аварию. Они врезались в автомобиль «Datsun», после чего скрылись. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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