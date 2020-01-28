Муромская полиция поймала мужчин, укравших банки с солеными огурцами и картошку

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:23:59+03:00

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Кража произошла в Муроме, в одном из домов на улице Кооперативный проезд. Жильцы сообщили в полицию от хищении из подвала осенних заготовок и овощей. Мужчин с переполненными авоськами приметили сотрудники ППС. Воришек задержали. По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, мужчины приехали в 33 регион из соседних областей и ранее имели уже судимости. Они во всем сознались. Им снова грозят реальные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU