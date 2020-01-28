Во Владимире МАЗ, груженный песком, сбил пенсионерку

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:10:19+03:00

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Авария случилась 27 января во Владимире, на Верхней Дуброве. В обеденное время женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу напротив дома №31 на разрешающий сигнал светофора. Но водитель на самосвале с песком, видимо, пытался проскочить «на красный» и сбил 68-летнюю пенсионерку. Женщина чудом осталась жива. Она получила сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Пенсионерка находится на лечении дома. А вот в Коврове такой же лихач сбил 16-летнего подростка на «Рено Логан». И тоже на пешеходном переходе, правда, нерегулируемом. Парня увезли в больницу.

Во владимирском ГИБДД заявляют, что в январе этого года, по сравнению с 2019, количество наездов на пешеходов выросло в два раза. Это связано не только с тем, что водители нарушают ПДД, но и с неосмотрительностью граждан, которые выскакивают на зебру, не глядя по сторонам. Кроме того, ситуацию на дорогах ухудшает недостаточная освещенность переходов и отсутствие световозвращающих элементов на одежде пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU